Un total de 32 nuevos agentes de la Policía Local de Palma comienzan sus prácticas

Un total de 32 agentes de la Policía Local de Palma comienzan sus prácticas - EUROPA PRESS

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado los 32 nuevos agentes de la Policía Local que desde el día 12 de enero están haciendo las prácticas, tras finalizar los cursos de formación.

Son una parte de los 170 efectivos que se incorporarán este año al cuerpo policial, según ha destacado Martínez en declaraciones a los medios de comunicación durante el acto.

"Acabaremos el año 2026 con 325 policías más desde que comenzó la legislatura", ha subrayado el primer edil, recordando que este era un compromiso de su equipo de gobierno.

Igualmente, está previsto que este miércoles la Junta de Gobierno apruebe la oferta pública de 50 policías más.