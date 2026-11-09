Un total de 387 aspirantes se presentan al examen para obtener el carné de taxista en Palma

Archivo - Un taxi de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 387 personas han participado este lunes en las pruebas para obtener el carné de conductor de taxi de Palma, una prueba que se convoca dos veces al año, habitualmente en febrero y en noviembre, que permite regular el acceso a esta profesión en la ciudad.

Para presentarse, según ha explicado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, es necesario cumplir los requisitos establecidos, entre ellos disponer del permiso de conducir B con al menos un año de antigüedad, acreditar los conocimientos de catalán y aportar los certificados correspondientes.

El examen consta de dos fases, la primera incluye un ejercicio sobre las calles de Palma y un test relacionado con la normativa aplicable, tarifas y puntos de interés. Los aspirantes deben obtener al menos 50 puntos para pasar a la segunda fase, que consiste en resolver itinerarios en la ciudad.

Desde el inicio de la legislatura, ha añadido el Consistorio, más de 600 personas han superado estas pruebas, un incremento que atribuyen a los cambios introducidos para facilitar el acceso, como la publicación de un temario cerrado, la conservación de las partes aprobadas y la posibilidad de convalidar los conocimientos de catalán mediante cursos reconocidos.

El objetivo de estas mejoras es ampliar el número de profesionales disponibles y contribuir a reforzar el servicio del taxi, especialmente durante los periodos de mayor demanda. Las personas que obtengan la calificación de apto deberán presentar la documentación requerida para expedir el carné, incluido el permiso de conducir y un certificado médico.