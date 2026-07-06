Un total de 42 personas son rescatadas tras llegar en pateras a Llucmajor y Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 personas han sido restacadas este lunes tras llegar en dos pateras diferentes a Llucmajor (Mallorca) y a la zona de s'Estufador, en Formentera.

Según ha informado Delegación del Gobierno, a las 07.50 horas fueron rescatadas 27 personas de origen subsahariano en línea de costa en zona de S'Estanyol, en Llucmajor. Intervinieron efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Llucmajor y de Campos y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Posteriormente, a las 08.00 horas fueron interceptadas otras 15 personas de origen magrebí, en línea de costa en zona de s'Estufador de la isla de Formentera. Intervino la Guardia Civil del puesto de Formentera y Usecic.