Publicado 29/03/2019 12:44:38 CET

Cada municipio tendrá sus especificidades, pero en general podrán votar mayores de 16 años

PALMA DE MALLORCA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de once municipios de Mallorca celebrarán consultas simbólicas sobre Monarquía o República, en concreto, las localidades de Valldemossa, este fin de semana, y Artà, Alaró, Esporles, Llubí, Palma, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles y Sineu el 6 y el 7 de abril.

Así lo han anunciado los promotores de las consultas durante una rueda de prensa en Can Alcover. Los organizadores de esta iniciativa son diferentes agrupaciones y entidades culturales de los municipios: la agrupación de electores 'La Valldemossa que Volem', Alternativa per Artà, el Ateneu de Pollença, Ateneu Popular d'Esporles, Assemblea Popular de Porreres, CDR Sineu, Independents d'Artà, S'Ateneu Santa Margalida, Aplec per alaró, Col·lectiu Es Fibló, Obra Cultural Balear, Plataforma pro-consulta popular y Volem.

Los promotores prevén fijar próximamente una fecha límite para sumarse a la convocatoria y si para hay más entidades interesadas en celebrar consultas en sus municipios, se preparará una segunda ronda.

Las consultas se celebrarán sin censo, y si bien cada localidad tendrá sus especificidades, la tónica general es que podrán votar todas las personas empadronadas a partir de los 16 años. Esto implica que habrá que mostrar el DNI para poder participar. Con todo, en Valldemossa podrán pronunciarse también personas de otros municipios.

Algunas de las entidades prevén recoger datos como el sexo o la franja de edad de los votantes, pero no sus nombres, para elaborar perfiles y estadísticas.

Además, en Valldemossa este sábado se celebra una mesa redonda sobre 'Modelo de Estado y consecuencias a los municipios' en la que participarán políticos de fuerzas de izquierda como Juli Dalmau (PSIB), Fina Santiago (MÉS), Alberto Jarabo (Podemos), Mateu 'Xurí' (Esquerra) y Juanjo Martínez (EUIB), entre otros. También contará con representantes de entidades sociales como la OCB y Memòria de Mallorca. Esta mesa redonda será a las 17.00 horas en el Museo Municipal de la Cartoixa.

La iniciativa de organizar estas consultas surge después de que la Junta Electoral Provincial autorizara las consultas en Artà y Valldemossa.

Como reacción a la prohibición inicial de la Junta Electoral de Palma, agrupaciones de diversos municipios manifestaron interés en celebrar las consultas y la OCB optó por registrar un escrito en la Delegación del Gobierno informando de la posibilidad de otras consultas "simbólicas". Desde la OCB han expresado su "alarma" y "preocupación" por la "rebaja de calidad democrática" debido a las prohibiciones de las juntas electorales.

Los grupos promotores han querido animar a toda la sociedad a participar.