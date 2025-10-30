Tots Sants en Palma: horario especial del cementerio municipal, celebraciones y refuerzo de la EMT

Archivo - Instantánea del cementerio de Son Tril·lo, en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración del día de Tots Sants tiene en Palma, como en muchos otros lugares, un un profundo valor cultural y social. Cada 1 de noviembre, los ciudadanos acuden a los cementerios para limpiar, adornar con flores y rendir homenaje a sus difuntos, manteniendo viva una tradición que refuerza el vínculo con la memoria y la comunidad.

Ante lo señalado de la fecha y a la espera de que sean miles los ciudadanos que acudan a rendir homenaje a sus seres fallecidos, el Cementerio Municipal de Palma ofrecerá un horario especial tanto el sábado como días anteriores y posteriores.

En concreto, el cementerio amplía su horario de apertura habitual durante los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, desde las 07.30 horas hasta las 21.00 horas.

Además, en el marco de la festividad del día de Tots Sants, la Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha organizado una programación especial para conmemorar el día de Tots Sants, que se conmemora este sábado, 1 de noviembre.

Durante la mañana del sábado, a partir de las 10.00, y hasta las 14.00 horas, se sucederán una serie de interpretaciones musicales en directo a cargo del Grup Trui en varias ubicaciones del cementerio.

Los músicos Joana Gual (violonchelo), Claudia Carrera (violín) y Pablo Alegría (guitarra) ofrecerán sus piezas en diferentes espacios, como la plaza Ramón Llull, la plaza Record, el Edificio Balear y Sant Amadeu.

Además, los asistentes podrán adquirir flores en un punto de venta adicional ubicado en el Tanatorio de Son Valentí.

SERVICIO ESPECIAL DE LA EMT

A la espera de que sean miles los ciudadanos de Palma que acudan al camposanto a recordar a sus difuntos y para favorecer los desplazamientos, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha activado un servicio especial con motivo de la festividad, para favorecer los desplazamientos en transporte público al cementerio de Son Valentí, los días 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre.

El servicio especial realizará salidas cada 20 minutos de media a partir de las 7.40 y hasta las 20.55 horas desde Sindicat en dirección a Can Valero, y desde el cementerio en dirección a Sindicat entre las 7.55 y las 21.10 horas.

Como otros años, este servicio especial saldrá de Sindicat (Parada 80) y realizará paradas en Grans Magatzems (P195), plaza España (P295), Avinguda Alemanya-Comte Sallent (P492), General Riera-Ticià (P494), General Riera-s'Escorxador (P495), General Riera-Costa i Llobera (P496), Velòdrom Illes Balears (P906), Cementerio (P976 y P759) y fin de línea en Can Valero. El viaje de retorno se inicia en Can Valero (P1002).

Además del servicio especial, los usuarios también pueden hacer uso de la L9 (Palma-Son Espanyol/UIB), que sale de la plaza España (parada 559).

Por otra parte, el sábado 1 de noviembre, que es festivo de apertura comercial, los autobuses de la EMT Palma circularán con horario de sábado, a pesar de ser festivo, dado que se prevé una afluencia de personas superior a un festivo habitual.

MISAS Y OFRENDAS

En el marco de la celebración del día de Tots Sants, está también prevista la celebración de una misa solemne en el Oratorio Central del Cementerio Municipal de Palma (Sector 1), entre las 10.00 y las 12.00 horas.

Posteriormente, a las 11.00 horas, se celebrará una misa solemne en la capilla del Tanatorio II - Bon Sosec.

A las 12.00 horas tendrá lugar una ofrenda floral en el Mur de la Memòria (Sector 1), un acto especial para recordar y rendir homenaje a aquellos que ya no están con nosotros.

Por la tarde, a las 16.00 y a las 16.30 horas, se celebrará una misa solemne en el Cementerio Municipal de Establiments y en el Cementerio Municipal de Sant Jordi, respectivamente.

Por otra parte, a las 10.00 horas está prevista la tradicional visita institucional, con la presencia del alcalde, Jaime Martínez, y los regidores al Cementerio Municipal de Palma. Los representantes colocarán una corona de flores en la plaza de la Libertad y en la plaza del Record, para dar después paso a la interpretación de una ofrenda musical.