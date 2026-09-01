Educación gestionará este curso 1.687 plazas de educación de 0-3 años

Una de las nuevas aulas de 0-3 años en el CEIP Jaume I, en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades gestionará este nuevo curso 1.687 plazas del primer ciclo de infantil de 0-3 años tras la instalación de cuatro nuevas aulas en el CEIP Jaume I, en Palma, con 72 plazas, tras una inversión superior a los 35.000 euros.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha señalado este martes tras una visita al CEIP Jaume I, que la Conselleria gestionará diez 'escoletas' nuevas como las de Son Gibert y Son Dameto, en Palma; la del CEIP Joan Mas, en Pollença; las de Can Cantó y Sa Blanca Dona, en Eivissa, o la de la EI Son Carrió, en Sant Llorenç des Cardassar.

"Asumimos los centros nuevos que construyen los ayuntamientos de Baleares y asumimos la gestión con plazas públicas", ha destacado Vera.

En total, la Conselleria gestionará este nuevo curso 1.687 plazas, de las cuales 1.044 corresponden a Mallorca, 178 a Menorca y 465 a Eivissa, divididas en 32 centros --28 más que en el curso 2023-2024--.

En este sentido, ha añadido que se han creado plazas públicas "para llegar a la gratuidad absoluta de todas las familias de 0-3 años" y ha destacado que el Govern "seguirá creando plazas públicas donde haga falta".