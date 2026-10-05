Las trabajadoras de las 'escoletes' volverán a protestar frente al Parlament para pedir un convenio autonómico

Archivo - Concentración de las educadoras 0-3 frente al Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las 'escoletes' de Baleares volverán a protestar este martes frente al Parlament para reclamar la negociación de un convenio autonómico y una revisión del decreto de mínimos.

La concentración, que se llevará a cabo a las 09.30 horas frente a la Cámara balear, está organizada por la Xarxa 0-3, junto con los sindicatos CCOO, UGT y STEI.

También han previsto acciones en el resto de islas. Así, en Maó habrá una manifestación a las 11.00 horas, mientras que en Eivissa la protesta será a las 18.00 horas.

Desde las organizaciones han lamentado el "bloqueo" de las patronales del sector en la negociación del convenio autonómico y también de la Conselleria de Educación y Universidades en la creación de la Mesa 0-3 del Convenio Infantil y ante la necesidad "urgente" de una revisión "realista" del decreto de mínimos.