Los trabajadores de la antigua concesionaria de limpieza de las playas de Palma serán subrogados en la nueva licitación

Archivo - Bañistas en una playa de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Mar de Mallorca, empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de las playas de Palma hasta el pasado noviembre, serán subrogados por la nueva empresa que gestionará este servicio.

Así lo ha detallado el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha aprobado que Cort se persone en la demanda por despido colectivo del personal de dicha empresa.

Según ha explicado, se trata de un conflicto únicamente entre la concesionaria y los trabajadores, pero el Ayuntamiento se persona por la parte contractual que mantiene con la empresa.

Asimismo, la nueva licitación del servicio de mantenimiento y limpieza de las playas contempla que la futura concesionaria subrogue a todos los trabajadores.