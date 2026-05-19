Trabajadores de atención a personas con movilidad reducida en el aeropuerto de Palma van a la huelga el 25 de mayo

Archivo - Imágen de una de las estancias del aeropuerto de Palma. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) - El Comité de Empresa del servicio de atención a Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Palma ha acordado convocar huelga a partir del próximo 25 de mayo ante la grave situación laboral que vive actualmente la plantilla y la falta total de respuesta por parte de la empresa Adelte.

Según han explicado en un comunicado, la huelga convocada tendrá carácter parcial e indefinido y se desarrollará por franjas horarias todos los lunes (de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas); todos los martes (de 05.00 a 07.00 horas, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas), todos los miércoles (de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas), todos los jueves (de 05.00 a 07.00, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas), todos los viernes (de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas), todos los sábados (huelga completa de 24 horas) y todos los domingos (de 12.00 a 15.00 horas y de 21.00 a 23.59 horas).

Los trabajadores denuncian meses de incumplimientos, improvisación constante y una organización del trabajo basada en la presión diaria sobre la plantilla.

Uno de los principales motivos de esta convocatoria, según han explicado, es el incumplimiento del acuerdo de desconvocatoria de huelga firmado anteriormente entre empresa y trabajadores, donde se recogían compromisos sobre publicación de turnos, estabilidad de jornadas e información al comité de empresa, compromisos que a día de hoy siguen sin cumplirse.

La plantilla denuncia además que decenas de trabajadores con contratos parciales continúan realizando ampliaciones de jornada prácticamente a diario, muchas veces avisadas con pocas horas de antelación o incluso el mismo día, llegando en muchos casos a superar ampliamente los porcentajes de jornada recogidos en sus contratos.

Según datos manejados por el Comité de Empresa, durante el pasado año se realizaron más de 9.000 horas de ampliación de jornada de manera improvisada y con avisos de última hora. Solo durante el mes de abril de este año se habrían realizado más de 1.800 horas bajo este mismo sistema.

El comité denuncia además casos de trabajadores que, únicamente entre enero y abril, ya habrían alcanzado hasta 95 horas extraordinarias, reflejando una situación que consideran insostenible y derivada de la falta estructural de personal.

Según los representantes de los trabajadores, esta situación ha convertido la improvisación y la disponibilidad permanente en una forma habitual de funcionamiento del servicio.

Otro de los puntos de conflicto es la falta de negociación de un protocolo de desconexión digital. Los trabajadores alertan de que la empresa utiliza constantemente llamadas, mensajes y comunicaciones fuera de jornada para ofrecer horas, modificar servicios o trasladar instrucciones operativas, sin haber negociado ningún sistema claro con la representación legal de la plantilla.

A esto se suman importantes problemas en materia de prevención y seguridad laboral. El comité denuncia que existen informes técnicos con riesgos detectados en vehículos utilizados en pista, incluyendo riesgos de caída en altura, problemas en plataformas de acceso y otras deficiencias de seguridad que, según los representantes de los trabajadores, continúan sin solucionarse pese al tiempo transcurrido.

Los representantes de los trabajadores aseguran también que llevan meses solicitando estudios específicos sobre estrés laboral, carga de trabajo y exposición del personal en puntos conflictivos del aeropuerto, especialmente en situaciones de falta de personal y acumulación de pasajeros, donde afirman que muchos trabajadores sufren presión constante, insultos y situaciones de tensión diarias.

Los trabajadores también se han referido a dificultades para mantener una organización mínima de descansos, vacaciones y conciliación familiar debido a la continua modificación de jornadas y a la falta de planificación estable.

REUNIÓN EN EL TAMIB

Las partes están convocadas este jueves (11.00 horas) en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib) para intentar acercar posturas y buscar soluciones al conflicto antes del inicio de la huelga.

Desde el Comité de Empresa aseguran que la situación ha llegado a un límite insostenible. "Llevamos demasiado tiempo trabajando bajo presión constante, con cambios diarios, falta de planificación y sin una voluntad real de negociación. La plantilla está cansada y siente que la empresa solo reacciona cuando existe conflicto", han indicado en el comunicado.