Trabajadores del 'autohandling' de easyJet en el aeropuerto de Palma denuncian "caos e impagos sistemáticos"

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado públicamente la situación de "precariedad, desorganización y vulneración de derechos laborales" de los trabajadoras de la base de easyJet 'autohandling' en el aeropuerto de Palma.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que "la total falta de comunicación" de la dirección con la representación legal de los trabajadores ha derivado en "una gestión unilateral que incumple de forma sistemática el convenio vigente".

En concreto, ha asegurado que se producen "errores sistemáticos e impagos" en las nóminas de "prácticamente" toda la plantilla. "Lo más grave es que, cuando la empresa reconoce el fallo, los afectados tienen que esperar entre uno y dos meses para percibir el dinero que les corresponde", ha lamentado.

Desde CCOO han criticado también que no existe una oficina física del departamento de Recursos Humanos en Palma y que la empresa "ignora" los contactos virtuales.

Además, han exigido la actualización automática de los conceptos y pluses del convenio cuando corresponde, "sin necesidad de que los trabajadores tengan que estar reclamando constantemente".

Por otro lado, según el sindicato, la empresa se niega a hacer contratos de fijo discontinuo a los trabajadores que cubren la temporada entera.

También han subrayado que existe un pacto anterior (firmado por otro sindicato) que limita la jornada máxima semanal a 38,3 horas para los fijos discontinuos con mejoras de contrato. Sin embargo, hay empleados en puestos de 24 horas haciendo 40 horas semanales "bajo la promesa de se cuadrarán a final de año".

A su entender, esta situación es "absurda e indefendible", ya que los fijos discontinuos no disponen de un contador de horas real que regule esto.

Entre otras cuestiones, han señalado que los cuadrantes semanales se publican "con apenas unos días de antelación" y que la empresa ha organizado los periodos vacacionales "de manera unilateral".

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Baleares han exigido a la dirección de la empresa una "rectificación inmediata", la apertura de una mesa de diálogo real con la parte social y la dotación de recursos humanos presenciales en Palma.

El sindicato no descarta emprender las medidas legales y "encrudecer" el conflicto sindical si la empresa "persiste en su actitud de desprecio a la plantilla".