Los trabajadores del Consell de Mallorca perciben el incremento salarial del 2,5% en su nómina de diciembre

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha hecho efectiva en diciembre la actualización salarial del 2,5% correspondiente a 2025 para toda la plantilla de la institución.

Se trata del aumento salarial contemplada en el real decreto ley que regula la mejora retributiva del personal del sector público para el periodo 2025-2028 y que fue pactada hace unas semanas entre el Gobierno y los sindicatos.

Tal como se había comprometido, el Consell ha abonado en la nómina de diciembre los efectos retroactivos desde el 1 de enero.

De este modo, ha indicado la institución insular en un comunicado, se han evitando retrasos y se ha garantizado que los trabajadores percibieran cuanto antes esta mejora.

La medida ha beneficiado a 5.200 empleados públicos, de los cuales 1.600 pertenecen al Consell de Mallorca y 3.600 al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). La actualización ha supuesto una inversión total de 4,5 millones de euros.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha puesto en valor "el compromiso del Consell de Mallorca por responder con agilidad y responsabilidad hacia sus trabajadores, auténtico motor de la institución". "La buena salud financiera del Consell ha permitido aplicar esta subida sin demoras", ha apuntado.

El citado real decreto ley establece un incremento global del 11% en las retribuciones del personal público, que se aplicará progresivamente entre 2025 y 2028. Contempla una primera subida del 2,5% en 2025, con efectos desde el 1 de enero. Tras esta primera actualización, la norma prevé incrementos del 1,5% en 2026 -con la posibilidad de añadir un 0,5% adicional en función del IPC-, del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, hasta completar el aumento acumulado del 11% en todo el periodo.