Los trabajadores de limpieza viaria de la contrata Prezero de Es Raiguer irán a huelga indefinida desde el 30 de junio

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de limpieza viaria de la contrata Prezero (Cespa) de la Mancomunidad de Es Raiguer irán a huelga el 30 de junio, según ha informado este viernes CCOO en un comunicado. La huelga será de carácter indefinido y empezará a las 20.00 horas.

Dicha convocatoria, ha continuado el sindicato, se debe a que "se vulnera gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no se cumple con el pliego de condiciones".

Así, han puesto de ejemplo que "la nave de la contrata no reúne las medidas de higiene, no hay mantenimiento y limpieza en los vehículos de las rutas, y no están en condiciones de cumplir las rutas de trabajo diario".

Los trabajadores han criticado además que la empresa trae trabajadores de otras contratas para cubrir servicios que tienen otros convenios y les pagan más. "Entendemos que es una cesión ilegal", han manifestado desde CCOO.