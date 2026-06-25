Trabajadores de la residencia DomusVi Palma señalan que la "precariedad económica" impide cubrir las vacantes necesarias

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la residencia DomusVi Palma ha alertado de la "insostenible situación" que vive la plantilla del centro en verano, ya que han advertido que la "precariedad económica" del sector impide cubrir adecuadamente las vacantes necesarias.

De esta manera, la representación de los trabajadores --integrada por CCOO, UGT y Frente de Obreros en Lucha (FOL)-- ha señalado que esta crisis "afecta directamente a la calidad de la atención de los mayores".

En un comunicado conjunto, han resaltado que el periodo veraniego ha agravado "exponencialmente" los problemas que arrastra el centro desde hace tiempo, entre los que han citado "una acuciante falta de personal, un alto índice de absentismo derivado del propio desgaste físico y mental, y unas condiciones del día a día extremadamente complicadas".

Desde el comité de empresa han incidido en que, a su modo de ver, la falta de salarios "dignos" sería una "causa fundamental" para entender la dificultad de contratar personal "suficiente y cualificado" en las residencias.

"Esta falta de relevo la soportan las espaldas de una plantilla que ya no puede más. Los trabajadores se ven obligados a asumir jornadas maratonianas que imposibilitan la conciliación y el descanso, dobles turnos constantes para cubrir los huecos mínimos obligatorios y cargas de trabajo inasumibles que minan la salud del personal", han argumentado.

Igualmente, han hecho hincapié en que las principales víctimas de esta "precariedad estructural", además de la propia plantilla, son "los residentes". En ese sentido, han planteado que el modelo actual provoca que los mayores "no puedan ser atendidos en las condiciones óptimas que merecen y necesitan". "Cuidar con dignidad requiere tiempo y manos, algo que hoy escasea de forma alarmante en DomusVi Palma", han resaltado.

Por todo ello, el comité de empresa ha exigido a la dirección de DomusVi y a las administraciones competentes que "dejen de mirar hacia otro lado", aborden el problema "de raíz" y articulen "medidas urgentes para frenar esta deriva antes de que la situación sea irreversible".