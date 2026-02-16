Trabajadores de s'Estel se concentrarán este martes ante la falta de acuerdo sobre el complemento de peligrosidad

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Fundación s'Estel ha convocado una protesta este martes ante la falta de un acuerdo para que los trabajadores perciban un complemento de penosidad y peligrosidad.

La protesta se llevará a cabo a las 11.45 horas frente a la gerencia de la Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel, según han informado desde el comité de empresa.

El pasado miércoles la representación legal de los trabajadores mantuvo una reunión con la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que finalizó sin acuerdo.

Pese al visto bueno del departamento que dirige la consellera Sandra Fernández, ha informado el comité de empresa, el acuerdo está pendiente del aval de la Dirección General de Función Pública y de la disponibilidad presupuestaria.

"No muestran toda la celeridad ni diligencia que pedimos", ha explicado a Europa Press la presidenta del comité de empresa, Elisa Ribas, quien ha asegurado que hace tiempo que la Conselleria ve bien incorporar este complemento pero que no se hace realidad.

Ante esta situación, el comité de empresa ha convocado la primera movilización este martes y no descarta que haya más. En principio, se volverán a reunir las partes esta semana.