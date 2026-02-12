Trabajadores y SFM se citan otra vez la semana que viene y crece la amenaza de huelga

Archivo - Nuevo tren de SFM - CAIB - Archivo

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y la gerencia volverán a verse la semana que viene con la intención de avanzar en la negociación en materia de seguridad, aunque con la amenaza creciente de paros y movilizaciones.

Las partes se han vuelto a encontrar este jueves en una reunión en la que SFM ha hecho llegar a los representantes de los trabajadores un documento que presenta el estado de cada una de las 48 medidas que reclama el comité. Ahora, según ha indicado el gerente de SFM, José Ramón Orta, corresponde al comité analizar esta respuesta.

Para los trabajadores, sin embargo, se trata de un documento vacío de contenido. "Esto parece un poco día de la marmota. Ya lo era anteriormente. Dicen que han trabajado mucho, pero los puntos son todo divagaciones. Se mirará, se estudiará, se buscará la herramienta con la que podamos hacer esto...", ha lamentado el presidente del comité de empresa, Ricardo Mas.

Orta, por su parte, ha respondido que el documento que hoy se ha hecho llegar y que tendrá que analizar el comité es el resultado de un análisis por parte del personal técnico.

El informe evalúa el estado de cada reclamación y fija un plazo para su implementación. El gerente de SFM ha hecho hincapié en que prácticamente ningún punto requiere intervención política, salvo el que tiene que ver con la externalización.

"Lo que tiene que hacer ahora el comité de empresa es estudiar estas propuestas. Nos van a presentar dudas y objeciones para que los técnicos puedan decidir o contestar adecuadamente", ha explicado, insistiendo en que se trata de un diálogo.

Mas, por su parte, ya ha advertido que si de la próxima reunión no salen compromisos concretos, comenzarían las movilizaciones. De hecho, según ha reconocido, la primera reacción al inicio del encuentro ha sido levantarse de la mesa e ir directamente al Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib) y comunicar un calendario de paros. "No podemos esperar más. Al final te abocan a eso. Es la única forma de que se produzcan resultados", ha indicado.

COMISIÓN DE SEGURIDAD

En relación a la Comisión de Seguridad, una de las principales reclamaciones, el gerente de SFM ha mantenido el compromiso de que se constituya en marzo.

Para el representante del comité, la implantación de un sistema de gestión de la seguridad tendría que estar más avanzado, aunque todavía se están buscando herramientas para ver la trazabilidad de las incidencias.

Sobre este asunto, por su parte, José Ramón Orta, ha avanzado que este mismo viernes comenzará a probarse un sistema de trazabilidad de las incidencias y que está previsto que técnicos se desplacen a Valencia para estudiar la posibilidad de implantar en Mallorca un sistema de comunicaciones internas activo en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

'RECADO' DE ORTA A ÓSCAR PUENTE

El gerente de SFM, por otra parte, ha aprovechado las declaraciones a los medios para responder a lo que ha considerado unas "apreciaciones insultantes" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, hizo en el Congreso sobre el ferrocarril de Mallorca, en una respuesta al diputado del PP José Vicente Marí.

"Puente no han mandado ni un solo euro en materia de ferrocarriles a Baleares, ni uno solo. Además, las aportaciones que hace el Estado las hace a través de los fondos de insularidad, que no son para inversiones en ferrocarriles", ha afirmado.

Orta ha invitado a Puente a Mallorca para que pueda comprobar que la calidad de los trenes es superior a los que están bajo su responsabilidad.