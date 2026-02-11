Los trabajadores de SFM confían en conseguir las misma medidas en materia de seguridad que a nivel nacional

Archivo - Nuevo tren de SFM - CAIB - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha confiado en que las medidas en materia de seguridad que proponga la dirección de la empresa estén alineadas con las acordadas entre el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y las organizaciones sindicales estatales.

Ambas partes se volverán a reunir este jueves (10.30 horas), una semana después del último encuentro, para que la dirección ponga sobre la mesa sus propuestas.

El comité de empresa, en un comunicado, ha defendido la necesidad de que estas nuevas medidas que se adopten en SFM estén alineadas con el acuerdo estatal, que contempla más inversión en mantenimiento e infraestructuras o la internalización y el fortalecimiento de las funciones críticas de seguridad.

También incluye la creación de un comité de seguridad en la circulación y el establecimiento de protocolos y trazabilidad de incidencias. Se trata, ha subrayado, de los cuatro ejes que vertebran el documento con 48 propuestas que entregaron a la dirección.

"Si el Estado considera prioritario reforzar la seguridad ferroviaria mediante internalización, inversión y protocolización, SFM no puede quedar al margen de ese compromiso", ha sostenido la representación legal de los trabajadores.