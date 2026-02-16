Los trabajadores de SFM creen que el Govern usa el nuevo sistema de seguridad como un "apagafuegos" ante los paros

Archivo - Nuevo tren de SFM - CAIB - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Serevis Ferroviaris de Mallorcs (SFM), Ricardo Más, ha considerado que el Govern ha usado la presentación del nuevo Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) como un "apagafuegos" ante la amenaza de paros parciales.

Más, en declaraciones a Europa Press, ha aplaudido una medida que ha asegurado que será positiva para la seguridad de la red ferroviaria pero que, ha lamentado, discurre "de forma paralela" a la batería de reivindicaciones que han planteado a la dirección de la empresa pública.

"Es como si nos dan un tenedor para comer la sopa. Presentan un proyecto del que llevan meses hablando y que venía encaminado de la anterior dirección, pero que tiene poco o nada que ver con nuestras reivindicaciones", ha explicado.

Las principales peticiones del comité de empresa, ha recordado, gira en torno a la mejora de los procedimientos de comunicación, de coordinación y de trazabilidad, así como la corrección de algunos "vicios" en la forma de trabajar que lleva a un mal funcionamiento del servicio.

"No tenemos brigadas que repasen la vía en fines de semana, no tenemos un protocolo para que los árboles no caigan sobre las vías o para cuando hay una alerta meteorológica y cuando un maquinista comunica una deformación en la vía es él quien comunica a los demás a qué velocidad tienen que pasar", ha puesto como ejemplos.

A su parecer, el acto de presentación de este lunes, en el que ha participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido "de cara a la galería" y han pretendido usarlo "de apagafuegos" en el marco de las negociaciones que la dirección y el comité vienen manteniendo desde hace semanas.

Ambas partes volverán a reunirse este martes con la amenaza de convocar paros parciales --que fueron avalados por la asamblea de los trabajadores y posteriormente paralizados-- sobre la mesa y como una posibilidad real si no se avanza.

"Hemos adecentado el documento que nos entregaron para ver si podemos encontrar un punto de acuerdo. Si no son capaces de acercarse un poco más a nuestras posturas entenderemos que se están riendo de nosotros, y sería impresentable que no trajeran unos estatutos para la comisión de seguridad en la circulación", ha incidido.

UN "COPILOTO ELECTRÓNICO"

El ERTMS, según ha explicado Prohens, funcionará como un "copiloto electrónico" que supervisará de forma constante la velocidad de los trenes y metros, controlará las frenadas o paradas e intervendrá de forma automática al detectar algún tipo de incidencia.

La medida, que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros, comenzará a implementarse este año a través de un proyecto piloto y, en el caso del metro, estará plenamente operativa a partir de 2027. Entonces comenzará su puesta en marcha en los trenes y abarcará toda la red ferroviaria de Mallorca entre 2028 y 2029.

"Es una tecnología puntera que sitúa la red de SFM al nivel de los estándares europeos más exigentes", ha destacado la líder autonómica.

Más, aunque ha señalado que el sistema ahora se encuentra en un "segundo nivel" porque han surgido algunos que son mejores, ha valorado positivamente su puesta en marcha y ha asegurado que pondrá a la red ferroviaria de Mallorca "por encima de la norma" en materia de señalización.