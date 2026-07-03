Los trabajadores del tren de Sóller se concentrarán este sábado por la falta de seguridad

Archivo - El Tren de Sóller. - TREN DE SÓLLER - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha convocado una concentración de protesta de los trabajadores del tren de Sóller este sábado (de 09.30 a 10.30 horas) por la falta de protocolos de seguridad.

La protesta tendrá lugar en la plaza de España de Sóller, frente a la estación del ferrocarril. El comité de empresa ha alertado de una "situación crítica" en materia de seguridad en la circulación ferroviaria y salud laboral.

Ante la falta de respuestas internas, han explicado en un comunicado, el comité de empresa del Tren de Sóller y el sindicato CCOO, han interpuesto diversas denuncias ante la Inspección de Trabajo, así como ante la Dirección General de Movilidad y la Dirección General de Emergencias, alertando del riesgo para trabajadores y usuarios.

Según han asegurado, en las últimas semanas se han vivido algunos incidentes en la circulación.

La organización sindical ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la dirección del Tren de Sóller para que garantice las inversiones y protocolos necesarios para que el ferrocarril sea seguro y las condiciones laborales sean seguras y dignas.