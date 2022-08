Los trabajos de descontaminación del yate hundido en Ibiza finalizarán esta semana

IBIZA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las labores de descontaminación del yate hundido frente a las costas de Santa Eulària finalizarán previsiblemente esta semana.

El barco de lujo resultó calcinado el pasado jueves en Cala Saona, Formentera, y acabó hundiéndose en aguas de Ibiza el pasado día 13. El yate Aria SF resultó incendiado con 16 ocupantes a bordo.

El director insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, Enrique Sánchez, ha repasado en rueda de prensa los trabajos realizados hasta el momento, destacando que, tras el incendio, se tomó la decisión de alejar la nave de otros barcos para evitar que el fuego se propagara.

""La prioridad era evitar la contaminación, minimizar al máximo la posible contaminación, y evitar que el barco se hundiera", ha señalado Sánchez.

Por ello, se intentó acercar el yate al puerto de Ibiza con el objetivo de asegurar su flotabilidad y que después el armador, responsable de la nave, pudiera remolcarlo hasta un puerto de la península.

Visto que el fuego todavía no había sido extinguido, se optó por fondear el barco en una zona donde, en caso de hundimiento, se pudiera trabajar con seguridad y no afectara al tráfico marítimo. "No se puede meter un barco ardiendo en un puerto porque el riesgo es muy alto", ha añadido.

Tras hundirse, Sánchez ha explicado que hasta este miércoles por la tarde se han recuperado 10.000 litros de gasoil de dos tanques y se trabaja en la reparación de un tercer tanque.

Sánchez ha destacado que el barco permanece hundido a 15 metros de profundidad y que está siendo vigilado por más de una docena de personas. Según ha confirmado, se han detectado en el casco pequeñas fugas de gasoil, que son selladas de inmediato.

Preguntado por la elección de la zona donde se ha hundido el barco y que cuenta con varias figuras de protección, el director insular ha señalado que, si se repasan las zonas de especial protección desde Cala Saona hasta Ibiza, "todas son de especial protección".

"No es una decisión que se tomara a la ligera, sino desde un punto de vista profesional y técnico, aunque hay que reconocer que aquí no se toma una decisión buena. Se toma la decisión menos mala", ha explicado.

También ha asegurado que le consta que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha estado en contacto con Capitanía Marítima para conocer la situación.

Además, ha señalado que, para reflotarlo, se deberá redactar un plan de trabajo, sin poder precisar por ello cuándo podría llevarse a cabo la recuperación de la nave hundida.