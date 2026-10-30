1129773.1.260.149.20261030094842 Los traficantes de La Soledad tenían grandes desagües para deshacerse rápidamente de la droga. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El operativo contra el tráfico de drogas desplegado el pasado miércoles por la Policía Nacional en La Soledad, en Palma, se ha saldado con el arresto de cuatro personas --tres hombres y una mujer-- y el desmantelamiento de cuatro puntos muy activos de venta de droga y ha sacado a la luz grandes desagües creados expresamente para deshacerse de la droga.

La investigación, cuya fase de explotación ejecutaron el pasado miércoles agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Udyco de la Policía Nacional, se inició al conocer tres puntos de venta muy activos en el barrio de La Soledad, además de un domicilio, que atendían a los consumidores las 24 horas del día.

Los investigadores comprobaron el trasiego de consumidores y las medidas de seguridad con las que contaban los puntos de venta. Los únicos accesos, a varios de los inmuebles, contaban con puertas de entrada totalmente blindadas y con varios pestillos reforzados de hierro.

La fase operativa contó con la participación de la Unidad de Prevención y reacción (UPR) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnica (GOIT) que lograron franquear las puertas de los cuatro inmuebles con dificultad, pero de forma rápida. De la misma manera, observaron que se habían reforzado las puertas bunkerizadas que impedían el acceso, respecto a intervenciones anteriores.

Los agentes comprobaron que dos hombres, que se encontraban en el interior de dos de los inmuebles, habrían arrojado, presuntamente, sustancias estupefacientes por un desagüe creado a propósito para deshacerse de la droga.

En el domicilio que se registró también había un desagüe de las mismas características, por lo que, presuntamente, se iba a destinar la vivienda en poco a tiempo a ser otro punto de venta de drogas. Además, uno de los varones, presuntamente, también disponía de un soplete y acelerantes para quemar las evidencias.

Los investigadores corroboraron que dicho sistema de desagüe, conectados entre los distintos puntos de venta, era una instalación conectada a una cisterna con muchos litros de agua y una llave para deshacerse de cualquier sustancia de forma rápida.

Además, en varios de los inmuebles, se comprobó la existencia de cámaras conectadas a diversas pantallas donde se visionaba la calle, para detectar la presencia policial.

DROGAS, ENSERES Y DINERO

En el registro, dentro de los puntos de venta, los agentes localizaron cocaína, hachís, dinero, básculas y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

Tras conocer que el sistema de desagüe de las viviendas conectaba a un aljibe común, los agentes del GOIT la localizaron y los policías de Subsuelo accedieron a la misma.

De dentro, consiguieron intervenir casi 200 gramos de cocaína, un centenar de gramos de sustancia estupefaciente por determinar, dinero en efectivo y básculas y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

Por todo ello, los varones fueron detenidos por ser los presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. De la misma manera, la autoridad judicial decretó el precinto de los tres puntos de venta, dejando inactivos los mismos, ya que no se utilizaban los mismos como vivienda, sino para traficar con droga.

Finalmente, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de uno de los detenidos que arrojó sustancias estupefacientes por el desagüe.

DOS DETENIDOS, HORAS MÁS TARDE

La investigación demostró que, de manera recurrente, un hombre y una mujer realizaban tareas de 'aguadores, que son los encargados de vigilar, en la calle, que no se acerque ningún policía uniformado o de paisano al punto de venta. Si ven a algún agente, alertan a los vendedores 'cantando el agua' para que no se pueda interceptar al presunto autor.

Tras la operación del miércoles, que no se encontraron a los aguadores en la zona, el Grupo II de Estupefacientes pusieron en busca y captura a la mujer y al hombre. A última hora de la tarde, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana los localizaron y fueron detenidos.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La Policías Nacional ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.