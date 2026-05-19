El tráfico de pasajeros del puerto exterior de Ciutadella se triplica entre 2011 y 2025

Puerto exterior de Ciutadella, Menorca - CAIB

MENORCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El puerto exterior de Ciutadella, que este mes celebra el décimo quinto aniversario de su apertura, ha triplicado el tráfico de pasajeros desde su puesta en funcionamiento en 2011.

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha señalado este martes que se ha pasado de 238.420 usuarios en 2011 a más de 643.000 en 2025. Asimismo, ha destacado que también se ha multiplicado el movimiento de vehículos, que ha crecido desde los 48.645 hasta los más de 200.000 anuales, mientras que el número de camiones ha pasado de 14.675 a más de 36.000.

"La evolución del tráfico marítimo ha convertido al puerto exterior de Ciutadella en una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento de Menorca y reforzar la movilidad entre Islas y con la Península", han indicado.

Por su parte, el volumen de mercancías transportadas supera ya los 597 millones de kilos anuales, consolidando el papel logístico del enclave portuario.

"Desde su puesta en marcha, el dique de Son Blanc ha permitido mejorar la operatividad marítima de Ciutadella y dar respuesta al incremento progresivo del tráfico regular de pasajeros y mercancías", han remarcado desde el Ejecutivo autonómico. De este modo, han destacado que la infraestructura se ha convertido en un elemento estratégico para la economía menorquina, especialmente en el suministro de productos y mercancías durante todo el año.

Por otro lado, el Govern ha hecho hincapié en que el puerto afronta ahora una nueva etapa marcada por la modernización y la sostenibilidad. En esta línea, han manifestado que PortsIB impulsa actualmente una inversión estratégica para mejorar la operatividad del recinto portuario, con actuaciones que permitirán adaptar las instalaciones al crecimiento continuado del tráfico marítimo y a las nuevas exigencias ambientales.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la construcción de la futura estación marítima definitiva, una infraestructura esperada desde la apertura del dique y que permitirá ofrecer un mejor servicio a los pasajeros que utilizan anualmente el puerto.

También han apuntado que se ejecutará una segunda rampa de acceso para el tráfico rodado, que incrementará la seguridad y mejorará la circulación interior del recinto, además de una reorganización funcional de las zonas de embarque y desembarque para optimizar las operaciones marítimas.

El proyecto contempla igualmente la creación de una nueva zona logística destinada a camiones junto al dique, una actuación clave para mejorar la eficiencia y favorecer una mejor convivencia entre la actividad portuaria y el entorno urbano.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que a estas mejoras se suma la implantación del sistema OPS (Onshore Power Supply o Cold Ironing), una actuación financiada con fondos europeos Next Generation EU que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica mientras permanezcan atracados, evitando así el uso de motores auxiliares. Esta medida contribuirá a reducir emisiones contaminantes, ruido y consumo de combustibles fósiles, avanzando hacia un modelo portuario más sostenible y eficiente.