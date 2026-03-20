Un tramo de la autopista de Andratx estará cerrado este fin de semana por tareas de mantenimiento

Tramo de la Ma-1 que estará cerrado por mantenimiento - CARRETERAS DE MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de la Ma-1 en sentido Andratx estará cerrado este sábado y domingo, entre las 07.00 y las 15.00 horas, por tareas de mantenimiento.

La autopista estará cerrada a la altura del kilómetro 9 y se desviará el tráfico por la salida de Portals, según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca en un mensaje en la red social X.

Las tareas de mantenimiento que se realizarán afectan al puente ubicado en ese tramo de la autopista.