Transportistas de Baleares buscan un acuerdo con el Govern por la subida de los carburantes y no descartan paros

Archivo - Trnsportistas de Baleares anuncian que tendrán que ir a la huelga si no consiguen llegar a un acuerdo con el Govern para conseguir medidas frente a la inflación por la guerra de Irán. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transportistas de Baleares han anunciado que esperan llegar a un acuerdo con el Govern a lo largo de esta semana para paliar la subida de los carburantes por la guerra de Irán, aunque no descartan posibles paros si no se soluciona el problema.

Así lo ha explicado este lunes el presidente de la Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías de Baleares, Ezequiel Horrach, tras reunirse con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para analizar el impacto económico del conflicto en el sector.

Horrach ha concretado que el Govern mantiene una actitud negociadora y que ambas partes se reunirán a lo largo de la semana. "Ellos han dado su palabra de que llegaremos a un acuerdo", ha reiterado.

El presidente ha explicado que esperarán a que avancen las negociaciones antes de adoptar otras medidas, y ha recordado que, de no llegar a un acuerdo, el sector podría realizar paros.

"Tenemos que aguantar y ser responsables antes de ir al paro. Los transportes son la columna vertebral de Baleares. Si se detienen, la temporada empezaría muy mal", ha subrayado.

"O LO ARREGLAMOS O NOS PARAMOS"

"O lo arreglamos o nos paramos", había declarado a la prensa Ezequiel Horrach antes de reunirse con el conseller para tratar el impacto económico del conflicto en el sector de los transportes.

Horrach también había reconocido el efecto que una huelga podría tener al inicio de la temporada turística, cuando "habrá negocios donde no lleguen las mercancías en muy buena forma".

En ese sentido, ha asegurado que el sector solo busca una ayuda para reducir el precio de los carburantes similar a la que recibieron al comienzo de la guerra en Ucrania.

"De normal, el combustible representa alrededor del 33 por ciento de nuestros gastos, pero ahora está casi en el 50 por ciento", ha explicado Horrach, quien ha precisado que la inflación afecta no solo a los camiones de largo recorrido, sino también a los transportistas que operan en áreas urbanas.