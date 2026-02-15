Trasladado a Son Espases un joven de Ibiza herido en un accidente de tráfico

Archivo - Puerta de urgencias del Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 32 años herido en un accidente de tráfico en Ibiza ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases tras ser intervenido en el Hospital Can Misses.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, el herido ingresó en la UCI del hospital ibicenco tras ser operado y posteriormente fue trasladado al centro mallorquín.

Por otra parte, una mujer de 52 años herida en el mismo siniestro ha recibido el alta, mientras que un hombre de 55 años permanece en observación en Urgencias.

El accidente tuvo lugar en el municipio de Sant Josep estando implicados dos coches y una moto con cinco heridos en total.