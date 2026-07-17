Trasladan a una joven al Hospital de Inca tras sufrir un golpe de calor en la playa des Coll Baix

Archivo - Helicóptero sa Milana, en una foto de archivo. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han evacuado a una joven al Hospital de Inca por un golpe de calor en la playa des Coll Baix, en el término municipal de Alcúdia.

La intervención se ha producido este viernes alrededor de las 16.00 horas y hasta esta zona costera se ha desplazado el helicóptero sa Milana para trasladar a la joven al centro hospitalario, según ha informado Bomberos de Mallorca.