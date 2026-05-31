Una treintena de autónomos se manifiestan en Palma para reclamar derechos y señalar la "sangría" del sistema

Manifestación de los autónomos frente a la Delegación de Gobierno en Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se han manifestado este domingo por las calles de Palma para sumarse a la convocatoria de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, con la que han pedido unos derechos que "les amparen mejor" y rechazar la "sangría" del sistema.

Encabezados por una pancarta en la que se podía leer "Autónomos asfixiados ¡Basta ya!", han partido desde el parque de sa Feixina para acabar en la Delegación del Gobierno de Baleares.

Allí han mostrado carteles en los que se podía leer "si el autónomo enferma no puede parar, la cuota le condena", "si el autónomo desaparece, el país entero se desvanece" o "impuestos proporcionales a los beneficios reales".

El coordinador de la plataforma en Mallorca, Óscar Manuel Durán, ha argumentado que los autónomos "solo trabajan para mover dinero sin obtener ningún tipo de beneficio".

Por eso ha cargado contra la fiscalidad del Estado y los recargos de la Seguridad Social pero también ha reprochado a la gente que "abusa" de las bajas, mientras los empresarios "se tiene que hacer cargo de los costes".

El representante los autónomos en la isla ha alertado de los altos precios de los locales o la carestía de la vivienda, ya que, al "no haber vivienda social, todo está por las nubes y la gente no quiere venir a Mallorca a trabajar".

Algunas de las reivindicaciones de la plataforma pasan por establecer unas cuotas de autónomos "proporcionales y ajustadas", junto con una reducción de los tipos de cotización. Al mismo tiempo, exigen la exención del IVA para los que facturen menos de 85.000 euros, la reforma integral del cese de actividad --como denominan al paro autónomo--, la protección por baja médica, maternidad o cuidado de familiar con una cotización reducida o la rebaja y reforma de los tramos del IRPF.