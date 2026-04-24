Tres alumnas de Eivissa, segundo premio en un concurso de la Asociación de los Parques Científicos y Tecnológicos

Las estudiantes del Colegio Santíssima Trinitat de Eivissa y representantes del CentreBit Eivissa en la entrega de los premios de la jornada 'Ciencia y Tecnología en femenino' de APTE. - CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres alumnas de Eivissa han sido reconocidas con el segundo premio en el Concurso de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

La entrega de premios se ha llevado a cabo este jueves durante la clausura de la 8ª Edición de 'Ciencia y Tecnología en femenino' de APTE, en la que participa la Fundación Bit desde 2021, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El evento, que se ha celebrado en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH), ha contado con la participación de todos los alumnos finalistas y de los representantes institucionales, responsables del programa y destacadas profesionales del ámbito empresarial, investigador y emprendedor.

El delegado territorial del CentreBit Eivissa, Daniel Juan, junto con la docente María Patricia Vivanco Mesa, han acompañado a las alumnas de 4º de ESO del Colegio Santíssima Trinitat Ariadna Alcalde, Cloe Ricart y Soraya Bianca a la gala de entrega de premios donde han recibido el galardón gracias a su propuesta 'Medtri.IA', un dispositivo electrónico para recibir ayuda médica.

Las estudiantes presentaron su propuesta mediante un vídeo de tres minutos elaborada durante la jornada, llevada a cabo simultáneamente en el ParcBit de Palma, CentreBit Eivissa y CentreBit Menorca el pasado 12 de noviembre y en el que participaron más de 250 alumnos.

El primer premio ha sido para el Colegio Santo Ángel de Ourense por su iniciativa 'AWY', presentada de la mano del Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole. El tercer premio ha sido para el IES Vicente Verdú, por su iniciativa 'Reto: ¿quieres vivir más y vivir mejor?', de la mano del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Dentro del proyecto 'Ciencia y Tecnología en Femenino', una iniciativa de APTE en la que participan 17 parques científicos y tecnológicos, se han celebrado un total de 34 jornadas en las que han participado más de 3.000 estudiantes de secundaria de 53 centros educativos de toda España.

Aunque esta edición 2025 es la primera en la que ha participado el CentreBit Eivissa, la Fundación Bit lleva participando con el ParcBit y CentreBit Menorca desde 2021.

Las jornadas incluyen charlas de mujeres referentes en ciencia y tecnología, talleres prácticos, exposiciones y también este Concurso ODS, a través del que el alumnado propone, mediante un vídeo de tres minutos, soluciones a los retos ODS.

En Baleares, y a través de la Fundación Bit, más de 1.150 alumnos han participado desde 2021 en las jornadas organizadas en el marco de este proyecto, que supone un "gran impacto" tanto en el archipiélago, como en todo el estado.

Asimismo, las encuestas realizadas al alumnado participante desprenden que el 36% de las chicas encuestadas se decantan por una profesión relacionada con las ramas STEAM, pero sólo un 7% lo hace por profesiones puramente tecnológicas.

Por otro lado, un 6% de las chicas manifiestan cambiar de opinión y querer dedicarse a una profesión relacionada con disciplinas STEAM tras participar en el programa.

Si se suma este porcentaje al cambio de opinión que se han producido en ediciones anteriores, un 8% de las más de 12.000 chicas participantes han cambiado de parecer y se han decantado por una disciplina STEAM gracias a las más de 300 jornadas celebradas que comenzaron en 2018 con la colaboración de una veintena de parques científicos y tecnológicos miembros de APTE.

Además de presentarse los diferentes datos de participación y las encuestas realizadas a las participantes del proyecto, el acto de clausura ha contado también con un debate moderado por la directora gerente de APTE, Soledad Díaz, en el que se ha conversado sobre liderazgo femenino y el fomento de vocaciones STEAM en edades tempranas.

La mesa redonda ha contado con la participación de la secretaria general de la Asociación Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante (AEPA), Sonia Rujas, la investigadora y promotora de la spin-off Psicológica Mireia Orgilés y la CEO y fundadora de la empresa emergente Tarevé Berta Ferrández.

La mesa redonda ha concluido con un mensaje compartido como es fomentar la curiosidad, apostar por el aprendizaje continuo y confiar en las propias capacidades son claves para avanzar hacia una mayor presencia femenina en el ámbito científico-tecnológico y contribuir a una sociedad más igualitaria e innovadora.

Durante el acto se ha felicitado también al conjunto de centros participantes, al profesorado implicado y al alumnado por el trabajo, la dedicación y el entusiasmo demostrados a lo largo de esta edición, así como a los tres grupos finalistas que se han desplazado hasta Elche para asistir a la entrega de premios.

La Fundación Bit a través de sus diferentes 'hubs' de Innnovación: ParcBit, CentreBit Eivissa, y CentreBit Menorca, participa en diferentes iniciativas como la de 'Ciencia y Tecnología en Femenino', con el objetivo de promover las vocaciones STEM entre los jóvenes y especialmente entre las niñas y adolescentes, donde todavía existe una significativa brecha de género.