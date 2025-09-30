Tres bibliotecas de Palma acogen desde este miércoles instalaciones artísticas en el proyecto 'Biblioteques en flames'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este martes el proyecto 'Biblioteques en flames', que se podrá visitar a partir de este miércoles y hasta el 22 de diciembre en las bibliotecas municipales del Molinar, Joan Alcover y Ramon Llull, que acogerán instalaciones artísticas.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentado la iniciativa en las dependencias de la biblioteca Ramon Llull.

El proyecto, enmarcado dentro de la iniciativa CAC Palma Arts Visuals, llega de la mano de la red de bibliotecas municipales y el Casal Solleric, y es el fruto del trabajo desarrollado por Anna Dot, Bartomeu Sastre, Enric Farrés Duran y Stefano Calligaro.

A la convocatoria informativa han asistido los tres primeros artistas (en el caso de Calligaro, se espera su visita a Mallorca a lo largo del mes de octubre), y el comisario del proyecto, Francesco Giaveri, junto con el coordinador de Cultura i Turisme, Fernando Gómez de la Cuesta; la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal, y la responsable de la red de bibliotecas municipales, Margalida Plomer.

'Biblioteques en flames' recoge tres intervenciones, en buena medida inéditas, producidas expresamente por sus autores en los espacios de lectura que participan en el proyecto.

De esta forma, la biblioteca Joan Alcover acogerá la propuesta de Stefano Calligaro, consistente en una instalación con textos de grandes dimensiones, denominados poetricks, que son, en realidad, breves creaciones poéticas que, en este caso, están escritas en catalán, castellano e inglés.

En este mismo espacio, Bartomeu Sastre presentará unos trabajos fotográficos y de técnica mixta, además de una intervención inédita pensada específicamente para ser admirada en la biblioteca Joan Alcover.

Por otra parte, la biblioteca Ramon Llull será la sede de la propuesta de Enric Farrés Duran, que ha viajado a Palma en dos ocasiones, entre mayo y septiembre, para investigar este espacio cultural y realizar una creación específica.

Finalmente, en la biblioteca de es Molinar, Anna Dot presentará una instalación escultórica a partir del lenguaje (escritura asémica) del sol.

Se trata de una pieza que penderá del techo y que, gracias a su ligereza, podrá ser contemplada en movimiento.

Por otro lado, el programa de 'Biblioteques en flames' incluye otras actividades, como la conferencia, abierta a todo el público que quiera asistir, que Enric Farrés Duran ofrecerá, en la biblioteca Ramon Llull, este miércoles, a las 19.00 horas.

Al mismo tiempo, Anna Dot dirigirá un taller orientado a grupos escolares de entre 8 y 12 años, en la biblioteca de es Molinar, y Bartomeu Sastre, en colaboración con Stefano Calligaro, se situará al frente de otro taller para estudiantes de las mismas edades, en este caso en la biblioteca Joan Alcover.

Durante su intervención, el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura ha destacado que 'Biblioteques en flames' constituye una actuación que "se enmarca en un contexto nítidamente europeo, tanto en lo que respecta al campo de acción de los autores como por la voluntad de recoger las disposiciones del Parlamento Europeo en relación al papel que deben jugar las bibliotecas en las sociedades actuales".

En este sentido, como ha recordado el regidor, el texto de la Cámara europea apunta a que las bibliotecas públicas deben funcionar también como foros sociales dentro de sus propias comunidades, reuniendo un amplio abanico de actividades ciudadanas locales.

Bonet ha asegurado que "esta y no otra es la intención de 'Biblioteques en flames', que vuelve a poner de manifiesto el espíritu europeo y europeísta de la ciudad de Palma, precisamente en unos momentos en que encabeza la candidatura a ser proclamada Capital Europea de la Cultura del año 2031".