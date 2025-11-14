Tres detenidos, 70 identificados y 64 denunciados en un operativo policial en Son Gotleu

Dispositivo policial conjunto en el barrio de Son Gotleu. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma desarrollado la tarde del jueves en el barrio de Son Gotleu se ha saldado con tres detenidos, 70 identificados y 64 denunciados por vía administrativa.

Fue sobre las 19.30 horas cuando decenas de agentes se desplegaron en una zona en la que recientemente se habían producido varios incidentes e inspeccionaron dos establecimientos y varios vehículos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en uno de los establecimientos inspeccionados se localizó a un hombre de origen nigeriano que fue arrestado después de que se le intervinieran 16 papelinas de heroína que llevaba oculta debajo de una gorra y en el pantalón, así como dinero en efectivo.

En otro establecimiento se detuvo a un hombre, también nigeriano, que al percatarse del dispositivo policial se dirigió corriendo al baño tratando de deshacerse de nueve bolsas con cocaína.

El tercer arrestado fue un hombre a quien le constaba una orden de alejamiento de su pareja, de quien estaba acompañada en el interior de un bar.

Además, en la zona acotada por los agentes se identificaron a 70 personas y se levantaron 64 actas administrativas, de las que 13 fueron por tenencia de drogas y una por posesión de un arma.

Del resto de denuncias, cinco fueron por locales que no exhibieron su licencia, carecían de proyecto técnico o tenían equipos musicales con más decibelios de los permitidos.

También por cuatro infracciones a vehículos que carecían de seguro, 17 por no tener la ITV en regla y 14 por infracciones de tráfico. Cuatro de los vehículos fueron retirados de la circulación.

Asimismo, se levantaron actas administrativas a varias personas por vender de forma ambulante en la vía pública.

El dispositivo estuvo compuesto por alrededor de 60 agentes de ambos cuerpos policiales. Por parte de la Policía Nacional intervinieron agentes de la Brigada de Extranjería, Policía Judicial y la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Por parte de Policía Local intervinieron la Unidad de Intervención Inmediata, el Grupo de Acción Preventiva, el Equipo Comunitario de Proximidad y la Patrulla Verde.