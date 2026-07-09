Tres detenidos por atracar un salón de juegos a mano armada en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente atracar un salón de juegos en las inmediaciones de la calle Aragón, en Palma, con una pistola simulada.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio sobre las 04.45 horas cuando dos hombres accedieron al interior del local ocultando sus rostros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa.

Uno de ellos llevaba una máscara y portaba una pistola en la mano, mientras que el otro tenía puesta una capucha, gritando éste último "esto es un atraco, dame todo lo que tengas". La empleada se quedó en 'shock' y atemorizada.

Según la información del cuerpo policial, uno de los sospechosos accedió al interior del mostrador y empezó a manipular la caja registradora y la arrancó para llevarse el dinero que había en su interior.

En ese instante la empleada intentó recuperar la caja y mantuvo un forcejeo con el hombre que esgrimía la pistola, tras el que la caja cayó al suelo y se esparcieron todas las monedas por el suelo. En ese momento, la trabajadora le quitó la máscara a uno de los ladrones.

Durante el forcejeo le mujer comprobó que la pistola era simulada y, posteriormente, los presuntos autores salieron corriendo con el botín y huyeron a bordo de un vehículo.

Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones y como consecuencia de las pesquisas lograron identificar a tres hombres, de origen español.

Dos de ellos fueron los que accedieron al interior del salón de juegos y un tercero llevaba el coche en el que huyeron. Este último habría accedido al del local previamente al robo e intercambiado ropa con uno de los sospechosos.

Una vez identificados se estableció un dispositivo policial para la localización de los tres hombres, dos de los cuales fueron detenidos este miércoles en Palma.

Uno de los investigados se dio a la fuga en el polígono de Levante y accedió a un edificio, por lo que se tuvo que establecer un operativo hasta que fue localizado en uno de los rellanos.

Así, el tercer investigado ha sido detenido este jueves en Marratxí. Los tres sospechosos han sido arrestados como presuntos autores de un delito de robo con violencia y han pasado a disposición judicial.