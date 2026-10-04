Tres detenidos, dos de ellos menores de edad, por robar la mochila a un turista en Playa de Palma

Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, por supuestamente robar la mochila a un bañista en la Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a las 16.50 horas cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por la carretera del Arenal fue requerida por una ciudadana.

Esta, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, alertó de que acababa de presenciar cómo tres jóvenes sustraían la mochila a un turista que se encontraba en la arena y señaló al grupo mientras intentaba alejarse del lugar.

Según explicó la testigo, mientras uno de los presuntos autores se apoderaba de la bolsa, los otros dos hacían maniobras de distracción para facilitar la sustracción.

Los agentes fueron hacia los sospechosos, que aceleraron el paso y se separaron en diferentes direcciones para intentar escapar, si bien los policías lograron interceptarlos.

Durante el cacheo, los agentes constataron que uno de los implicados llevaba la mochila descrita. En el interior había un teléfono móvil, 180 euros en efectivo, ropa y diversos efectos personales.

Hasta el punto de la intervención acudió la víctima, quien reconoció sus pertenencias. El perjudicado explicó que se había percatado del robo en la playa, pero no había podido interceptar a los autores ya que habían huído corriendo.

Los arrestados son un hombre de nacionalidad marroquí y 18

Dado que los tres jóvenes se encontraban indocumentados y dos de ellos manifestaron ser menores de edad, fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para su plena identificación.

Una vez tramitadas las diligencias correspondientes, los dos menores fueron puestos a disposición del centro de protección al que pertenecen y de la Fiscalía de Menores, mientras que el adulto, de 18 años y nacionalidad marroquí, quedó bajo custodia de la Policía Nacional.