Tres detenidos en Illetes con más de tres kilos de hachís y 15.000 euros en efectivo escondidos en un coche

Tres Detenidos En Illetes Con Más De Tres Kilos De Hachís Y 15.000 Euros En Efectivo - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha detenido a tres hombres en Illetes (Calvià) cuando transportaban, escondidos en un vehículo, más de tres kilos de hachís y 15.000 euros en efectivo.

Fue la tarde del pasado lunes cuando agentes de la División de Tráfico y de la División Polivalente dieron el alto del turismo, ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

A los policías les llamó la atención una pequeña trampilla situada a los pies del conductor, prácticamente imperceptible y habilitada a modo de falso fondo, que motivó una inspección más exhaustiva.

En ese compartimento encontraron 15.000 euros en efectivo y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas 3,1 kilos de hachís, cocaína, tusi y éxtasis. También fueron intervenidos cinco relojes de alta gama y un collar de perlas, todo ello de dudosa procedencia.

Los tres sospechosos, de nacionalidad peruana, fueron arrestados como supuestos autores de un delito contra la salud pública y puestos a disposición de la Guardia Civil.