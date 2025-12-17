Tres detenidos en Manacor por falsear un contrato de alquiler para empadronarse

Agentes y vehículos policiales en la comisaría de Manacor. - POLICÍA

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a tres hombres, dos de origen marroquí y uno de origen español, y busca a un cuarto por falsear un contrato de alquiler para poder empadronarse y obtener otra documentación como las tarjetas sanitaria y de transporte.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, el pasado mes de mayo se recogió una denuncia en el Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional de Manacor, por parte de un ciudadano que indicó que a través de la Oficina de Padrón Municipal de Manacor había conocido que tres personas extranjeras estaban empadronadas en su domicilio sin su conocimiento ni consentimiento.

Los agentes, entonces, iniciaron las pesquisas para esclarecer los hechos y comprobaron que tres personas, en situación irregular en el país, se habían empadronado con un mes de diferencia entre ellos, presentando en el Ayuntamiento un contrato de alquiler en el que figuraban como titulares.

Los policías comprobaron, sin embargo, que ni la propietaria del inmueble ni la gestoría que tramitó el alquiler, ni el inquilino del inmueble habían cedido o arrendado la vivienda. Los contratos de arrendamiento presentados habían sido muy bien falsificados sólo con ligeros cambios.

Una vez empadronados en la vivienda, los presuntos autores podían tramitar la tarjeta sanitaria del IbSalut, la tarjeta de transportes y beneficiarse para el cómputo en cuanto a acreditar la residencia en España.

Tras estas investigaciones se localizó a dos de los empadronados, que residen en distintas localidades de Mallorca. El tercero de los presuntos autores hasta el momento se halla en paradero desconocido habiéndose interesado una requisitoria policial.

Los agentes detuvieron también a un ciudadano español, que sería el facilitador de los contratos de arrendamiento falsificados a cambio de dinero.

Tras la práctica de las pesquisas, los policías constataron que eran los ciudadanos marroquís los que contactaban y entregaban sus datos personales, quedando en días posteriores para entregar el contrato de arrendamiento falsificado.

El ciudadano español les esperaba fuera del Ayuntamiento de Manacor, y una vez salía ya empadronado, le devolvía el contrato falsificado y les entregaba el dinero.