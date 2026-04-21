Tres detenidos por regentar un narcopiso ubicado junto a dos centros educativos de Inca - GUARDIA CIVIL

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por supuestamente regentar un narcopiso ubicado junto a dos centros educativos de Inca, que ha sido desmantelado.

Ha sido a primera hora de la mañana de este martes cuando los agentes han realizado un registro en el inmueble, de unos 35 metros cuadrados y que funcionaba como "piso guardería".

Ahí, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, se han detenido a los tres sospechosos y se han incautado más de un kilo de cogollos de marihuana, 105 gramos de cocaína y 40 gramos de hachís.

Además, se han intervenido una báscula de precisión y envoltorios para la venta, 1.835 euros en billetes de diverso valor y ocho teléfonos móviles utilizados para la actividad ilícita.

La investigación de la bautizada como operación 'Yoletule' comenzó a principios del mes de marzo tras detectarse una actividad constante de menudeo de sustancias estupefacientes en la zona.

Gracias a los dispositivos de vigilancia y al análisis de grabaciones, los agentes pudieron documentar las transacciones, lo que les permitió obtener una orden judicial para desmantelar el narcopiso.

La operación se consideró prioritaria debido a que la vivienda desde la que se distribuían las drogas se encuentra a apenas 20 metros de distancia de un colegio concertado y a 150 metros de un instituto de educación secundaria.

La impunidad con la que se realizaban las ventas, a plena luz del día y en la vía pública, había generado preocupación en la zona, según la Guardia Civil.

La investigación continúa abierta para determinar posibles ramificaciones, mientras que los detenidos serán puestos a disposición judicial en los próximos días.