Tres detenidos por robar en el interior de un vehículo en un aparcamiento de Palma

Un furgón de la Policía Nacional, en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente robar en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en un aparcamiento de Palma.

Desde el pasado mes de octubre, los agentes de las comisarías de los distritos Centro y Oeste venían llevando a cabo operativos de seguridad y vigilancia en aparcamientos de la ciudad después de tener constancia de varias denuncias por robos ocurridos en los barrios de Son Oliva y Son Gotleu.

Fue el pasado martes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, cuando los agentes recibieron un aviso procedente de una comunidad de vecinos de Son Oliva.

El testigo alertaba de la presencia de tres individuos ajenos a la finca que se encontraban en el interior de la misma. Los policías se trasladaron hasta el lugar y localizaron a los sospechosos, quienes una vez identificados abandonaron el lugar.

Horas más tarde, otra patrulla observó a uno de los individuos, agazapado y en actitud vigilante, en el interior de otro aparcamiento.

A escasos metros estaba otro de los sospechosos que intentó sin éxito abandonar el lugar sin ser visto por los agentes. Como se negó a responder a sus preguntas, sospecharon que podrían estar intentado cometer un robo.

Los policías realizaron una batida por el interior del aparcamiento y bajo un vehículo localizaron una mochila y una broca de taladro metálica.

El coche se encontraba sin el cierre echado y su interior estaba totalmente revuelto. Cuando abrieron el maletero encontraron al tercero de los hombres previamente identificados.

Los agentes observaron que el vehículo tenía varias marcas en la carrocería, especialmente en el maletero, que coincidían con el grosor de la broca metálica localizada.

Cuando contactaron con el dueño del turismo, este les manifestó que lo había dejado perfectamente cerrado y que las herramientas halladas no eran suyas.

Por todo ello detuvieron a los tres sospechosos, dos españoles y un colombiano, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Uno de ellos había sido arrestado días antes por hechos similares.