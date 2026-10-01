Tres detenidos por robar tarjetas de transporte y un móvil en un bus de la EMT

Archivo - La línea 25 de la EMT, en Plaza de la Reina - EUROPA PRESS

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a tres hombres por supuestamente robar dos tarjetas de transporte, dos tarjetas SIM y un teléfono móvil en un bus de la EMT.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en el puerto cuando una patrulla policial fue requerida por un ciudadano que alertaba de la presencia de tres hombres en actitud sospechosa a bordo de un coche, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

Efectivos de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) iniciaron una batida por la zona y localizaron el vehículo, que realizó una maniobra para evadir a los policías, aunque sin éxito.

Tras interceptarlo, los agentes registraron el coche y hallaron dos Tarjetas Ciudadanas a nombre de terceras personas, dos tarjetas SIM con su herramienta de extracción y un teléfono móvil configurado en ucraniano.

Los tres presuntos autores no pudieron dar una explicación coherente sobre la procedencia de estos objetos y la Base del 092 contactó con el propietario de los mismos, quien confirmó que le acababan de robar el móvil y las tarjetas en un bus de la EMT, a la altura de Porto PI.

Ante estos indicios, los tres hombres, de nacionalidad rumana y de 22, 29 y 46 años, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.

Tras la instrucción del atestado en la Sala de Atestados y la devolución de los efectos sustraídos a la víctima, los arrestados fueron traspasados a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.

Por su parte, el turismo utilizado por los implicados fue retirado con la grúa municipal al depósito de Sa Riera.