Tres empresas tecnológicas de Baleares, seleccionadas para participar en un programa para su maduración y transformación

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha seleccionado a tres empresas tecnológicas de Baleares para con potencial para participar en el programa APTenisa Investment Readiness.

Este programa, impulsado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y cofinanciado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), tiene como objetivo principal facilitar la maduración y la transformación de empresas de base tecnológica.

Las tres empresas de Baleares seleccionadas destacan por su innovación y el potencial de crecimiento, ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Son Hotelinking, una plataforma de automatización de marketing directo y fidelización de clientes para el sector hotelero; LastMinuteBoat, un portal web de ofertas de última hora en alquiler de barcos y yates; y Regenera Natura, un proyecto medioambiental con el objetivo de colaborar con la natura para aportar una solución sostenible a la gestión forestal.

Estas empresas participarán a APTenisa Investment Readiness con el objetivo de optimizar su estrategia financiera, mejorar su presentación ante inversores y participar en foros de inversión y 'demo days'.

Durante las próximas semanas, las tres recibirán formación intensiva y mentorización experta a través de la iniciativa, que les permitirá avanzar en la investigación de inversores.

Esta fase culminará el próximo 27 de noviembre en una sesión especial de trabajo en red y presentación ante un primer foro de inversores importantes.

La adhesión en este programa, ha defendido la Conselleria, pone de manifiesto el compromiso del Govern con el fomento del emprendimiento de base tecnológica y la innovación.

El Ejecutivo autonómico ya ha impulsado 126 empresas emergentes en el ámbito estatal en colaboración con una red de nuevo parques científicos y tecnológicos.