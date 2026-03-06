Tres helicópteros de la Marina de EEUU hacen escala en Palma

Publicado: viernes, 6 marzo 2026 17:09
PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres helicópteros de la Marina de los EEUU han hecho este viernes escala en Palma procedentes de Marsella y tras unas horas se han dirigido a Almería.

Así lo han mostrado varios perfiles en redes sociales y aplicaciones de seguimiento de aeronaves. Se trata de dos unidades del MH-60R Seahawk y una del HSM-79.

Además, según las mismas aplicaciones de seguimiento, un avión de la Armada francesa, en concreto un Falcon 100, ha sobrevolado Mallorca en su trayecto desde Ibiza hasta Orleans.

