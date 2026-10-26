Tres heridos en Eivissa en una colisión entre dos vehículos

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EIVISSA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración en Eivissa al verse implicadas en la colisión frontolateral de dos vehículos.

Según ha informado el SAMU 061, el accidente tuvo lugar este domingo a las 18.45 horas.

De inmediato, fueron movilizadas dos Unidades de Soporte Vital Avanzado y una Unidad de Soporte Vital Básico, trasladando a los heridos al Hospital y activándose el código politrauma.

En concreto, una mujer de 64 años española se encuentra en observación por policontusiones en el Servicio de Urgencias y está estable.

En otro vehículo viajaban dos personas que también fueron trasladadas a Can Misses y que recibieron el alta poco antes de las 03.00 horas. Se trata de una mujer de 69 años y un hombre de 72, ambos británicos.