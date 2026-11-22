Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves en un accidente con dos coches implicados ocurrido en la autopista Ma-19 a su paso por el municipio de Campos.

El siniestro, según ha informado el SAMU 061, ha ocurrido sobre las 17.00 horas de este domingo.

Se ha producido un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados dos turismos, uno de los cuales ha volcado.

Cuatro personas se han visto afectadas, aunque una de ellas no ha precisado atención sanitaria.

Las otras tres han sido atendidas en una ambulancia y trasladadas al Hospital Universitario Son Llátzer con lesiones leves.