Tres heridos leves por un incendio en un edificio de seis plantas de Son Gotleu

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridas leves en un incendio que se ha originado en la tarde de este jueves, en un edificio de seis plantas de la barriada palmesana de Son Gotleu.

La intervención de los servicios de emergencias se ha puesto en marcha a las 17.10 horas, cuando se ha dado aviso de un fuego que se ha iniciado en un bloque de viviendas del pasaje del Pico de Aneto, según ha informado el SAMU 061 en un comunicado.

Hasta allí se han desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado, tres de soporte vital básico, un vehículo Delta y otro de logística, ya que se podría tratar de un incidente con múltiples víctimas implicadas.

Tras llegar y valorar la escena, se les informa de la situación y finalmente se ha atendido a tres personas adultas. Por un lado, dos personas, una mujer de 32 años y hombre de 48, han sido asistidas y trasladadas de urgencia al Hospital de Son Llàtzer por inhalación de humo. Por el otro, la tercera víctima es una mujer de 61 años que fue asistida 'in situ' por una crisis de ansiedad.