Tres investigados por conducir sin permiso o con carné falso en Sant Joan de Labritja

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PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Joan de Labritja ha investigado a tres personas por por presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial.

En una de las intervenciones, los agentes detectaron un permiso de conducción que presentaba indicios de ser falso, según ha informado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa.

Tras las comprobaciones realizadas, una persona de nacionalidad española fue investigada por un presunto delito de falsedad documental.

En otra de las actuaciones, la Policía Local detectó a una persona de nacionalidad belga conduciendo un vehículo sin haber obtenido nunca el permiso de conducción correspondiente. En este caso, los agentes instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

La tercera intervención se produjo después de que los agentes detectaran indicios de falsificación en la documentación presentada por una persona de nacionalidad polaca, que fue investigada por un presunto delito de falsedad documental.

En los tres casos, los agentes actuantes instruyeron las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente para la continuación de las actuaciones.

El Ayuntamiento ha destacado que estas intervenciones se producen en un contexto de ampliación y reorganización de los turnos de servicio de la Policía Local de Sant Joan de Labritja. Esta medida está permitiendo incrementar la presencia de agentes y ampliar la cobertura policial en diferentes franjas horarias.