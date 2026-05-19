Tres mujeres y un menor, intoxicados tras incendiarse su piso en Pere Garau

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres y un menor de tres años han sufrido intoxicaciones leve por inhalación de humo después de que se declarara un incendio en su piso del barrio palmesano de Pere Garau.

Los hechos, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias, han tenido lugar poco después de las 11.00 horas de este martes en la calle Jeroni Rosselló.

El fuego, cuyo origen por el momento se desconoce, se ha desatado en la primera planta de un piso de dos alturas y ha afectado a una de las habitaciones, que ha quedado completamente calcinada, y a parte del comedor.

Las llamas, de gran virulencia y que han roto por fachada, han sido extinguidas por los Bomberos de Palma, que también han ventilado el domicilio.

Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, los cuatro moradores de la vivienda, tres mujeres y un menor de tres años, han resultado intoxicados de forma leve por inhalación de humo.

Los cuatro han sido atendidos por los sanitarios del SAMU 061 y no ha requerido de traslado hospitalario, por lo que han sido dados de alta en el lugar.