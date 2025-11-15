Tres personas heridas en dos accidentes en Calvià con un coche de la Guardia Civil implicado

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves en dos accidentes de tráfico en la autopista de Ponent, en el que uno de los conductores ha chocado contra un coche de la Guardia Civil que asistía en el primero de los incidentes.

Las colisiones se han producido alrededor de las 04.20 horas de este sábado, en el kilómetro 12 de la Ma-1 en dirección Andratx, a la altura de la salida de Palmanova.

En un comunicado, el SAMU 061 ha informado que el primer accidente de trafico se ha producido por un alcance entre dos coches, en el que se han visto implicadas dos personas. Hasta allí se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.

Mientras asistían a los heridos un tercer coche ha chocado con el coche de la Guardia Civil que también estaba en el lugar, por lo que se ha requerido de otra ambulancia de Soporte Vital Básico.

Los dos primeros heridos han sido evacuados al Hospital de Son Espases y el tercero a la Clínica Rotger, todos ellos con pronóstico menos grave.