El trío de Santanyí The Margarettes ofrecen un concierto en el salón de plenos del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El trío de Santanyí The Margarettes han ofrecido un concierto en el salón de plenos del Consell de Mallorca, la segunda cita del ciclo musical 'Concerts al Palau'.

Medio centenar de personas asistieron para escuchar los ritmos pop y rock de la banda, que cuenta con un repertorio en catalán, castellano e inglés, ha informado la institución insular en un comunicado.

El trío, formado por Nick Lore (voz y guitarra), Jaume Llodrà (bajo) y Àngel Ríos (batería), fusiona algunos grandes éxitos del pop y del rock de diferentes épocas y cuenta con un directo "potente, dinámico y lleno de ritmo".

El ciclo musical continuará con el concierto de Ovella Negra, una propuesta musical que fusiona la música tradicional de Mallorca con el jazz, que actuará el domingo 21 de junio a las 18.30 horas, y la Coral de Montlliri, la formación vocal de Montuïri, integrada por 52 cantantes y dirigida por Maria Magdalena Oliver, que será el sábado 27 de junio a las 18.30 horas.