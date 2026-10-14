El Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia se celebrará este viernes en el polideportivo Rudy Fernández - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia se celebrará este sábado, 17 de octubre, en el polideportivo municipal Rudy Fernández y reunirá a más de 50 levantadores de pesos de diferentes edades y categorías procedentes de Mallorca, Menorca y Eivissa.

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles la quinta edición de la competición, que tendrá lugar entre las 08.30 y las 19.00 horas.

La presentación ha contado con la asistencia del director general de Deportes, David Salom, y del gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Ángel Bennàssar.

Por parte del Club Pesas Ciutat de Palma, han participado su presidente, Antonio Martínez; la vicepresidenta, Begoña González; y las deportistas Aroa Vanrell y Marion Couturier.

A lo largo de su intervención, Salom ha destacado que el torneo representa una "gran oportunidad" para potenciar y dar visibilidad al talento balear y apostar por las nuevas promesas.

El torneo contará con participantes de diferentes niveles y edades. Entre ellos, menores de diez años que competirán en la categoría técnica, jóvenes deportistas de categoría júnior, de entre 13 y 20 años, y un destacado número de levantadores de categoría máster.

Además, la competición entregará premios tanto a deportistas federados como no federados, con el objetivo de fomentar la participación y acercar la halterofilia a un público más amplio.

Salom ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento al Club Pesas Ciutat de Palma y ha subrayado especialmente la trayectoria de Marion Couturier, levantadora máster de la entidad y representante de Palma, y de Pep Torres, representante de Eivissa, que participarán en la competición.

Ambos cuentan con experiencia reciente en competiciones internacionales de máximo nivel, como el Campeonato del Mundo Máster, celebrado en Atenas, y el Campeonato de Europa Máster, disputado en Bélgica el pasado mes de junio.

Asimismo, el director general ha destacado los 30 años de trayectoria del Club Pesas Ciutat de Palma y ha agradecido a la entidad su esfuerzo e implicación en la organización del torneo.