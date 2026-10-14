El Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia se celebrará este viernes en el polideportivo Rudy Fernández

El Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia se celebrará este viernes en el polideportivo Rudy Fernández
El Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia se celebrará este viernes en el polideportivo Rudy Fernández - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 17:10
Seguir en

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia se celebrará este sábado, 17 de octubre, en el polideportivo municipal Rudy Fernández y reunirá a más de 50 levantadores de pesos de diferentes edades y categorías procedentes de Mallorca, Menorca y Eivissa.

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles la quinta edición de la competición, que tendrá lugar entre las 08.30 y las 19.00 horas.

La presentación ha contado con la asistencia del director general de Deportes, David Salom, y del gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Ángel Bennàssar.

Por parte del Club Pesas Ciutat de Palma, han participado su presidente, Antonio Martínez; la vicepresidenta, Begoña González; y las deportistas Aroa Vanrell y Marion Couturier.

A lo largo de su intervención, Salom ha destacado que el torneo representa una "gran oportunidad" para potenciar y dar visibilidad al talento balear y apostar por las nuevas promesas.

El torneo contará con participantes de diferentes niveles y edades. Entre ellos, menores de diez años que competirán en la categoría técnica, jóvenes deportistas de categoría júnior, de entre 13 y 20 años, y un destacado número de levantadores de categoría máster.

Además, la competición entregará premios tanto a deportistas federados como no federados, con el objetivo de fomentar la participación y acercar la halterofilia a un público más amplio.

Salom ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento al Club Pesas Ciutat de Palma y ha subrayado especialmente la trayectoria de Marion Couturier, levantadora máster de la entidad y representante de Palma, y de Pep Torres, representante de Eivissa, que participarán en la competición.

Ambos cuentan con experiencia reciente en competiciones internacionales de máximo nivel, como el Campeonato del Mundo Máster, celebrado en Atenas, y el Campeonato de Europa Máster, disputado en Bélgica el pasado mes de junio.

Asimismo, el director general ha destacado los 30 años de trayectoria del Club Pesas Ciutat de Palma y ha agradecido a la entidad su esfuerzo e implicación en la organización del torneo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado