El trompetista internacional Esteban Batallán ofrecerá clases magistrales en el Conservatorio de Baleares

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (CSMIB) acogerá los próximos 25 y 26 de septiembre una nueva cita del programa Excellentia, que en esta ocasión contará con la participación del trompetista Esteban Batallán, actual trompeta principal de la Chicago Symphony Orchestra, donde se incorporó de la mano del director Riccardo Muti.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, Batallán impartirá clases magistrales abiertas al público en el auditorio del Conservatorio la tarde del 25 de septiembre -de 16.00 a 21.00 horas- y la mañana del viernes -de 10.00 a 14.00 horas.-

El programa Excellentia, que se puso en marcha el curso pasado, tiene como objetivo ofrecer al alumnado del Conservatorio una formación de excelencia y una clara proyección internacional, acercando a los estudiantes de Baleares solistas y pedagogos de prestigio mundial.

A lo largo de su trayectoria, Batallán ha formado parte de orquestas de primer nivel como la Chicago Symphony Orchestra, la Hong Kong Philharmonic y la Orquesta Ciudad de Granada, además de colaborar con instituciones musicales de gran prestigio en Europa, Estados Unidos y Asia. Su labor combina la excelencia interpretativa con una intensa actividad pedagógica en universidades y festivales internacionales.

Con iniciativas como Excellentia y el programa de Profesores invitados, el CSMIB refuerza su compromiso con la calidad académica, la internacionalización y, a la vez, hace una apuesta y un esfuerzo por atraer a los mejores estudiantes nacionales e internacionales, consolidándose como una institución de referencia en la enseñanza superior de música.

La asistencia a estas clases en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Baleares es gratuita y abierta al público y, según la Conselleria, representa una ocasión única para aprender y disfrutar de la experiencia de uno de los grandes referentes internacionales de la trompeta.