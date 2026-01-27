Truyol (MÉS): "La cuesta de enero durará todo 2026"

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una sesión plenaria municipal - MÉS PER PALMA

La portavoz ecosoberanista en el Ayuntamiento de Palma advierte que "sobrevivir en Palma se está haciendo insoportable" para las familias

"Comer y tener casa no debería de ser un lujo", ha apuntado

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha alertado que "la cuesta de enero durará todo 2026", a raíz de la subida continuada del precio de la cesta de la compra y del encarecimiento de los precios del alquiler, que "están generando una situación de angustia material y emocional entre las familias trabajadoras de la ciudad".

Así se ha pronunciado Truyol, este martes, en una nota de prensa, en que ha continuado advirtiendo que "esto provoca estrés, ansiedad y dificultades en el rendimiento educativo de los niños y jóvenes".

Por este motivo, desde MÉS per Palma se presentará una moción en el próximo pleno municipal para pedir al Ayuntamiento que impulse medidas para evitar la subida del coste de la vida.

"Cuando una familia tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler, el problema no es individual: es político. El alcalde no puede permanecer impasible ante este drama", ha subrayado.

LA RENOVACIÓN DE LOS ALQUILERES DE 2026, "UNA TORMENTA PERFECTA"

La portavoz de MÉS per Palma se ha referido a que durante el 2026 acabarán miles de contratos de alquiler hechos durante la pandemia, que se realizaron a precios más bajos que los actuales. En concreto, ha comentado, en Baleares se calcula que vencen unos 24.500, según el Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Palma concentra por su parte cerca del 60 por ciento de la demanda de alquiler, lo que, según Truyol, permite estimar que en la ciudad acabarán durante el 2026 entre 14.500 y 15.000 contratos de alquiler. Esta situación coloca por tanto, según la portavoz de MÉS per Palma, a entre 30.000 y 40.000 personas en riesgo de quedar en la calle.

"Esto no son números: son familias con miedo de perder su casa a causa de subidas abusivas de los precios. Son desahucios invisibles que no podemos permitir", ha afirmado Truyol.

Además, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renta media de los propietarios en las Baleares es de 60.700 euros, mientras que la de las personas arrendatarias es de 36.900 euros, lo que, ha advertido MÉS per Palma, supone una brecha del 64 por ciento entre los dos sectores sociales.

"Proteger a los inquilinos es un deber ético y político, es corregir una desigualdad estructural. No tiene sentido proteger a las personas que más tienen y dejar caer a la gente trabajadora tal como propone el PSOE a nivel del Estado", ha señalado Truyol.

PARA TRUYOL "COMER NO TENDRÍA QUE SER UN LUJO"

La portavoz de MÉS per Palma ha denunciado también que el encarecimiento de la cesta de la compra "está obligando a muchas familias a comer peor, con consecuencias graves para su salud, especialmente entre los niños y las mujeres".

"Cuando una familia no puede comprar fruta o verdura, no se está ante una decisión personal, sino ante una vulneración de derechos", ha lamentado Truyol.

Por este motivo, MÉS per Palma reclama la reducción del IVA de los productos esenciales, como el pan, la leche, los huevos, la fruta, la verdura, las legumbres o los cereales.

"Garantizar alimentación saludable es promover la salud pública, es hacer justicia y es prevenir problemas mucho más graves en el futuro", ha recordado Truyol.

MÉS PER PALMA APUESTA POR "UNA FAMILIA, UNA CASA"

La portavoz de MÉS per Palma ha defendido finalmente "un giro claro en las políticas de vivienda" para de este modo "poner límites a la especulación". "La vivienda no tiene que continuar estando en manos de los negocios especulativos mientras la gente es expulsada de su ciudad. Esto no es una crisis de vivienda, es una estafa habitacional", ha apuntado.

Entre las propuestas destacadas de MÉS per Palma hay: crear un contrato indefinido de alquiler, para garantizar la estabilidad y la seguridad de los arrendatarios; aplicar la Ley estatal para limitar los precios de los alquileres y asegurar que las viviendas solo se puedan comprar para residir o para alquilarlas a precio social; proteger las renovaciones de los contratos con protocolos municipales que impidan los abusos; y prohibir cualquier tipo de alquiler turístico en viviendas.

"Regular los precios no es radical. Radical es permitir que en Palma trabajar no sea suficiente para vivir", ha apuntado Truyol, quien ha recordado que "ante esta situación, se tiene que decidir si se defiende a la gente que vive en la ciudad o si se continúa permitiendo que la especulación la eche". "MÉS per Palma lo tiene claro: la vida tiene que ir por delante del negocio. Y es responsabilidad de las instituciones garantizarla".