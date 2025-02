Truyol (MÉS): "Son Busquets está diseñado dentro de un despacho en Madrid, sordo y ciego ante las propuestas de Palma"

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en rueda de prensa. Archivo.

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha criticado este martes, cuando el Ayuntamiento ha aprobado el avance del plan de Son Busquets --una propuesta del SEPES-- y su sometimiento a exposición pública, que "Son Busquets está diseñado dentro de un despacho en Madrid, sordo y ciego ante las propuestas de Palma".

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha informado que su regidora y portavoz en el Ayuntamiento, Neus Truyol, ha afirmado este martes que "Son Busquets está diseñado dentro de un despacho en Madrid, sordo y ciego con las propuestas de Palma.

Por este motivo, el partido ecosoberanista ha rechazado la propuesta del Estado para Son Busquets y ha exigido al SEPES una propuesta "de calidad" para la ciudad.

La portavoz de MÉS per Palma ha denunciado que "el gobierno de Madrid mantiene un proyecto diseñado desde la distancia, que no responde a las necesidades de la ciudad y que ignora las advertencias hechas desde hace más de dos años".

"UN PROYECTO HECHO DESDE MADRID SIN ESCUCHAR A PALMA"

MÉS ha advertido en este sentido que el SEPES ha presentado para Son Busquets "el mismo proyecto que hace dos años y medio, sin haber incorporado ni una sola de las mejoras planteadas desde Palma". De hecho, esta propuesta ya fue considerada "insuficiente" por MÉS per Palma cuando gestionaba la Concejalía de Modelo de Ciudad y, a juicio de Neus Truyol, "a día de hoy continúa siendo un proyecto mal diseñado, que no responde a las necesidades de la ciudad ni está a la altura de lo que merecen los palmesanos".

"Son Busquets tiene que ser un barrio público, y aquello público tiene que ser sinónimo de calidad. Palma no puede permitir que el Estado no cumpla sus obligaciones. Madrid está ciego y sordo ante las justas reclamaciones de los palmesanos. Ignora el trabajo hecho tanto durante la anterior legislatura como en estos momentos por parte de entidades como los Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) y ARCA, que han propuesto soluciones mucho más coherentes y armónicas con los intereses de la ciudad", ha denunciado la portavoz de MÉS per Palma.

"AGRAVIO COMPARATIVO CON MADRID" Y "TRATO DE MENOSPRECIO HACIA PALMA"

De este modo, MÉS ha denunciado que el caso de Son Busquets contrasta con el trato que está recibiendo el proyecto del barrio de Campamento, a Madrid, en el que, según la formación ecosoberanista, el gobierno español está haciendo grandes esfuerzos para garantizar un desarrollo urbano de calidad. "Esto pone en evidencia el desprecio hacia Palma, que continúa sin recibir ni la atención ni los recursos que se destinan a otras ciudades", ha criticado Truyol.

"Nos preocupa que el SEPES mantenga una propuesta de bajísima calidad para Palma mientras invierte muchos más esfuerzos en proyectos como el de Campamento, en Madrid. No podemos quedar, una vez más, a la cola en las prioridades del Estado. El gobierno español tiene una deuda histórica con Palma, la ciudad más castigada por la crisis de la vivienda", ha reprochado Truyol.

MÉS AVISA DE "ERRORES GRAVES" EN DISEÑO URBANÍSTICO DE SON BUSQUETS

MÉS ha avisado asimismo que el proyecto actual para Son Busquets presenta "graves deficiencias" que, en su opinión, empeorarían la calidad de vida de futuros residentes y de barrios del alrededor.

Para la formación, dos ejemplos de "los errores más evidentes" son por un lado "una ubicación errónea de los equipamientos"; por otro, "edificios demasiado altos al norte de Son Busquets" y, finalmente, que "el proyecto actual del SEPES no respeta adecuadamente los edificios históricos de la antigua caserna de Son Busquets".

En relación al primer ejemplo, MÉS ha lamentado que el SEPES plantea construir una equipación educativa en la parte situada al lado de la calle de Alfons el Magnànim. "Esta ubicación no tiene ningún sentido", ha señalado la formación, considerando que "es más coherente construir edificios de viviendas más altas para una mayor eficiencia de uso del espacio". "La escuela tendría que estar situada en el centro de Son Busquets, aprovechando los edificios ya existentes, y al lado de la zona verde y otras equipaciones", ha continuado. "La escuela será mejor si no está situada ante una calle con una alta densidad de tráfico", ha incidido Truyol.

Sobre el segundo punto, Truyol se ha quejado de que el proyecto prevé bloques de pisos de hasta ocho plantas en la calle de Sant Vicenç de Paül que, según ha advertido, serían mucho más altos que los ya existentes al otro lado de la calle, que tienen alturas de cuatro plantas. "Esto haría sombra a los actuales vecinos, y sería un muro entre Son Busquets y el resto del barrio. Castigaría a los vecinos que ya viven al lado de Son Busquets", ha criticado Truyol.

Respecto a la última cuestión, la portavoz de MÉS per Palma ha advertido que el avance del plan prevé construir junto a los edificios históricos de la antigua caserna de Son Busquets otros edificios de siete y ocho plantas. "Esto crearía un fuerte contraste que reduciría visibilidad y restaría valor patrimonial a estas construcciones" además de que "agravaría la sensación de barrera arquitectónica y dificultaría la integración del nuevo barrio y las edificaciones históricas a proteger", ha señalado Truyol.

"Todo esto nos muestra que este proyecto está hecho desde un despacho de Madrid", ha incidido. "Es un muy mal comienzo. El SEPES tiene que escuchar la voz de Palma", ha reiterado, lamentando que "esta propuesta muestra que desconocen la ciudad".

MÉS VOTA EN CONTRA DE LA PROPUESTA DEL SEPES

Ante esta situación, MÉS ha votado este martes, en el Consejo de Gerencia de Urbanismo, en contra de la propuesta y ha exigido un rediseño completo del proyecto de Son Busquets, "en el sentido que plantean entidades como la JAM y ARCA, adaptado a las necesidades reales de la ciudad y con una distribución más lógica de viviendas y equipaciones"; que el gobierno español y el SEPES "dejen de ignorar Palma y destinen los recursos necesarios a hacer un proyecto de calidad" y una apuesta "clara" por un barrio público "de calidad", con viviendas "dignas" y una integración urbanística "coherente".

"Nos preocupa profundamente la cabezonería del SEPES, que ha ignorado todas las advertencias y sigue promoviendo un proyecto que no está a la altura de lo que necesita Palma", ha manifestado Truyol. "Exigimos que se haga un trabajo de calidad y que se deje de tratar a Palma como una ciudad de segunda categoría", ha insistido.

Con todo, MÉS continuará presionando para que Son Busquets se desarrolle como un barrio público "ejemplar, muy planificado e integrado dentro de la ciudad". "No queremos una propuesta improvisada desde la distancia".

"Vista la propuesta es evidente que el alcalde Martínez no ha hecho su trabajo para exigir a Madrid el proyecto que Palma merece. El gobierno del PP tendría que trabajar intensamente para conseguir que Son Busquets sea un barrio de calidad, con viviendas asequibles, equipaciones y zonas verdes. El equipo de gobierno no puede estar ni un minuto más con las manos cruzadas. En todo caso, MÉS per Palma continuará luchando", ha concluido Truyol.