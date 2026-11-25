Archivo - Dos VTC aparcados en Barcelona. - David Oller - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Consell de Eivissa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que anuló la denegación de 15 autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) en la isla.

El alto tribunal deberá determinar si la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en junio de 2023 --que impide aplicar de forma automática el límite estatal de una licencia VTC por cada 30 taxis sin una justificación suficiente-- permite a los jueces españoles inaplicar directamente el artículo 3 del decreto balear en la materia.

En auto reciente consultado por Europa Press, la Sección Primera plantea si dicha restricción autonómica, que en el caso de Eivissa fija una proporción específica de un vehículo VTC por cada 6,74 taxis, está debidamente justificada en la propia norma dada la singularidad insular del territorio y las razones esgrimidas para establecer el límite.

El conflicto se remonta a la solicitud en 2018 de 15 autorizaciones VTC realizada por un particular ante el Consell de Eivissa, una petición que fue rechazada inicialmente por silencio administrativo y confirmada en diciembre de 2020 al superarse la ratio prevista en la normativa autonómica.

Aunque un juzgado de Palma avaló en primera instancia la actuación administrativa, el TSJIB estimó posteriormente el recurso de apelación del solicitante y ordenó retrotraer las actuaciones al entender que aplicar automáticamente esa proporción responde a criterios estrictamente económicos, omitiendo una valoración individualizada sobre el impacto medioambiental, el tráfico o la buena gestión del transporte.

El auto recoge el argumento de los servicios jurídicos de la institución insular, que defienden que el límite balear no es arbitrario ni meramente económico, sino que se sustenta en un plan de adjudicación y en un estudio técnico que tuvieron expresamente en cuenta la insularidad y la fuerte estacionalidad turística de Eivissa como razones imperiosas de interés general.

En su resolución de admisión, el Supremo recuerda que el pasado mes de septiembre ya anuló la limitación de licencias VTC en Canarias al considerar insuficientes los argumentos basados en su condición ultraperiférica, pero subraya que las diferencias entre la regulación canaria y la balear justifican analizar este caso de forma independiente para formar jurisprudencia y ordena remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso.